Un jeu de rôle sur table créé PAR Xavier « TIKOKH » Brault
Dans un monde fantastique et sans pitié, vous êtes des bêtes qui ont acquis la conscience, ont dompté le feu et ont construit des tribus. On vous appelle…les animains. Certains d’entre vous se terrent et s’isolent, d’autres attaquent et envahissent, quand des derniers vivent sans terre, se contentant du voyage. Mais tous se lèvent le matin les tripes nouées… tous sentent l’ombre du grand cornu… de l’aplatisseur de montagne…du père des géants…
TOUS craignent le réveil…d’OKIMBA !
SURVIVEZ !
Chassez votre repas ! Fuyez les prédateurs ! Protégez sa tribu !
Jouez des bêtes sauvages qui tentent de survivre dans un monde hostile en formant des tribus !
APPRENEZ !
Effectuez un sacrifice pour calmer les esprits ! Découvrez des temples et des artefacts secrets ! Étudiez les rites des esprits et empruntez leurs pouvoirs pour déchaîner les éléments !
EXPLOREZ !
Découvrez le monde pour vous découvrir vous-même !
Prenez votre sac à dos et découvrez les immenses et étonnantes régions qui composent le continent-monde de N’taro !
SIMPLIFIEZ !
Ne cassez plus le rythme de votre scénario à cause d’une règle trop compliquée ! Faites des combats plus dynamiques et chaotiques ainsi que des scènes plus dramatiques grâce à notre nouveau système simple et organique.
N’HÉSITEZ PLUS !
Si vous voulez vous jeter dans cet univers tribal et onirique, créez votre clan et entrez dans le monde… d’OKIMBA !
UNE BELLE TRIBU !
L’adorable communauté se démène tous les jours pour augmenter les contenus autour d’OKIMBA ! Rejoignez notre tribu !